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2024’te tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sıfır atık alanında öncü çalışmalarla örnek olmaya devam eden Çayırova Belediyesi, 2024’te de tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı.

2024'te tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı

26 Aralık 2024 Perşembe 13:07

 Göreve geldiği günden bu yana Sıfır Atık alanında önemli çalışmalar yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye ve belediyeye Sıfır Atık Belgesini de kazandırmıştı. Bu doğrultuda sıfır atık konusunda örnek çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, 2024 yılında da tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. Karışık ambalaj atığından, atık ilaca, atık pilden, bitkisel atık yağa, elektronik atıktan, iri hacimli atığa, moloz inşaat atıklarından, ömrünü tamamlamış lastiğe ve tekstil atığına kadar birçok alanda atıkları toplayan Çayırova Belediyesi, geri dönüşümle çevreye katkı sunuyor. Temiz Çevre Sağlıklı Çayırova anlayışıyla 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında da tonlarca atığı, yaptıkları çalışmalarla geri dönüştürdü.

 

2024’TE TONLARCA ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 2024 yılında, 4 milyon 143 bin 107 kilogram karışık ambalaj atığı, 800 kilogram atık ilaç, 1206 kilogram atık pil, 6 bin 700 litre bitkisel atık yağ, 1904 kilogram elektronik atık, 745 bin 943 kilogram iri hacimli atık, 1938 ton moloz ve inşaat atığı, 9 bin 800 kilogram ömrünü tamamlamış lastik ve 78 bin 720 kilogram tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda daha yaşanılabilir bir Çayırova ve geri dönüşüme katkı sunmak adına çalışmaların yeni yılda da aralıksız bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. 
(Ömer İLGEÇ)

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