banner1106
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

41 Genç Projesi’nde Yeni Dönem Başladı

41 Genç’te yeni dönem başladı. Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli gençlere yönelik başlatılan 41 Genç Projesi’nin 10. dönem startını Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

41 Genç Projesi'nde Yeni Dönem Başladı

23 Aralık 2024 Pazartesi 15:58

 Gebze Belediyesi’nin gençlik projesi 41 Genç’te yeni dönem başladı. Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli gençlere yönelik başlatılan 41 Genç Projesi’nin 10. Dönem startını Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Barış Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda 41 Genç Projesi’nin yeni dönem katılımcı öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir önceki dönem katılımcıları gençlere de sertifikalarını takdim etti. Programda selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler bizler için çok değerlisiniz. Ülkemizin yarınlarısınız.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Sizleri yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. 41 Genç Projemiz ile deneyimlerden faydalanmanızı sağlıyor ve kendi yolunuzu çizmeniz noktasında yardımcı oluyoruz. Gebze’nin çok daha iyi yerlere gelmesi gençlerimiz en iyi şekilde yetiştirmemizle mümkün. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum. Sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni İş veya Terfi Tebriği İçin En Güzel Çiçek Seçenekleri Yeni İş veya Terfi Tebriği İçin En Güzel Çiçek...
Çiftçi, “Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz” Çiftçi, “Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz”
2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti 2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti
Büyükşehir, yaşamı kolaylaştırıyor Büyükşehir, yaşamı kolaylaştırıyor
Kağıtspor izcileri Sarıkamış Şehitleri için yürüdü Kağıtspor izcileri Sarıkamış Şehitleri için...
Büyükakın, Pusula Derneği’ne konuk oldu Büyükakın, Pusula Derneği’ne konuk oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yeni İş veya Terfi Tebriği İçin En Güzel...
Yeni bir iş veya terfi, kutlama gerektiren önemli dönüm noktalarıdır. Bu özel anları kutlamak için uygun...

Haberi Oku