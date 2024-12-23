41 Genç Projesi’nde Yeni Dönem Başladı

Gebze Belediyesi’nin gençlik projesi 41 Genç’te yeni dönem başladı. Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli gençlere yönelik başlatılan 41 Genç Projesi’nin 10. Dönem startını Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Barış Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda 41 Genç Projesi’nin yeni dönem katılımcı öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir önceki dönem katılımcıları gençlere de sertifikalarını takdim etti. Programda selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler bizler için çok değerlisiniz. Ülkemizin yarınlarısınız.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Sizleri yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. 41 Genç Projemiz ile deneyimlerden faydalanmanızı sağlıyor ve kendi yolunuzu çizmeniz noktasında yardımcı oluyoruz. Gebze’nin çok daha iyi yerlere gelmesi gençlerimiz en iyi şekilde yetiştirmemizle mümkün. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum. Sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.