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5 milyon fide toprakla buluşturuldu

Büyükşehir’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi

5 milyon fide toprakla buluşturuldu

29 Kasım 2024 Cuma 11:17

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin hem gelir düzeyini artırmak hem de tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” ders olarak da öğrencilere anlatılıyor. Bu kapsamda ürünlerin yetiştirilmesine yönelik olarak Ziraat Fakültesi öğrencilerine eğitim verildi. Tabip kapsamında öğrencilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitkinin toprakla buluşturulduğu anlatıldı.

 

BİBERİYE, TIBBİ NANE, OĞUL OTU

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında yürütülen proje doğrultusunda Arslanbey Yerleşkesinde kurulan Aromatik Bitki Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiriliyor. Bu kapsamda Doç. Dr. Funda Dökmen, KOÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencilerine, “Sulama ve Drenaj” konusunda ders anlattı. Ar-Ge ve üretim sahasında gerçekleşen programda Dökmen, öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, ders bitiminde üretim sahasını gezen öğrencilere Büyükşehir ziraat mühendislerince aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi. TABİP ile 5 milyon tıbbi ve aromatik bitkinin toprakla buluşturulduğunu öğrenen öğrenciler, bu projenin hayata geçmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

İLAÇ, KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Büyükşehir’in inşa ettiği Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde su buharı yöntemiyle distile edilerek, uçucu yağlar elde ediliyor. Bu kapsamda uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde ise ürünler yüksek teknoloji ile işlenerek, uluslararası standartlara uygun olarak antioksidanlar elde ediliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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