A Takımı, yıl boyunca “Hızır” gibi yetişti

Büyükşehir A Takımı ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere 2024 yılında 80 ayrı konuda 2 bin 820 talebi yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan A Takımı, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gönderdiği talepleri hızlı ve ekonomik bir şekilde yerine getiriyor. A Takımı, 2024 yılında 80 ayrı konu başlığı altında 2 bin 820 talebi çözüme kavuşturdu.

2024’TE ÇOK AKTİF ÇALIŞTILAR

Kırsal bölgeler başta olmak üzere yapılan hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gönderdiği talepleri hızlı ve ekonomik bir şekilde yerine getiren ekipler, geride bıraktığımız 2024 yılında 80 ayrı konu başlığı altında 2 bin 820 talebi çözüme kavuşturdu.

İMKÂNLAR SEFERBER EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kent merkezinde ne varsa kırsalda da olması için belediye imkanlarını seferber ediyor. Büyükşehir, kırsal mahallelerden gelen talepleri etkin ve çabuk bir şekilde karşılayarak, hizmetleri kentin en ücra köşesine kadar taşıyor. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde etkin rol oynayan A Takımı, göz dolduran başarılı bir hizmet yılını daha geride bıraktı.

A TAKIMI HER YERDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve bir süre önce Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlanan A Takımı, alanında uzman 150 personel, tam donanımlı 44 araç ve iş makinesi ve 10 ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten A Takımı, tam donanımlı ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

2 BİN 820 TALEP YERİNE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesince kurulan, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlarken hem de acil yapılması gereken hizmetlere A Takımı sayesinde kavuşuyor. Bu kapsamda A Takımı ekipleri, 2024 yılında 80 farklı konu başlığı altında 2 bin 820 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.

ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kocaeli’nde 472 mahalle muhtarlığına hizmet veren “Muhtar Aktif Sistemi”, muhtarların istek ve şikâyetlerini anında iletmeleri açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Sistem üzerinden taleplerini interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ileten muhtarlar, böylece bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor. Muhtarlar, sistem üzerinden yaptığı başvurularda, mahallelerine kazandırmak istedikleri ortak kullanım alanları, park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım gibi çok sayıda hizmetten yararlanıyor. “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden yapılan başvurular, e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve Muhtarlık İşleri Dairesi’ne gönderiliyor. Talepler, buradan ilgili birimlere gönderiliyor ve sistem üzerinde takip edilebiliyor. Gelen cevaplar ise ilgili muhtara yine sistem üzerinden bildiriliyor.

KIRSAL MAHALLELER HİZMETE DOYDU

A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, ibadethane, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı işlerini tamamlayarak, halkın hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.

A TAKIMI MARKA OLDU

Ekipler, iş makineleriyle tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması gibi çalışmaları hızla gerçekleştiriyor. Ayrıca su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi ve karla mücadele başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor. Kurulduğu günden bu yana hizmetleriyle marka olan A Takımı, yeni yılda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olarak mahallelerde ihtiyaçlara anında ve kalıcı çözümler üreten A Takımı, yürüttüğü hizmetlerle muhtarların ve kırsal mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Özellikle hizmetin odağında yer alan A Takımı’nı, “112 Acil Servis’e” benzeten muhtarlar, acil yapılması gereken konulara hızlı bir şekilde müdahale edilerek, pek çok sorunun kısa sürede ortadan kaldırılmasından çok memnun. A Takımı’nın “Hızır” gibi her yere yetiştiğini ifade eden muhtarlar, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.

(Ömer İLGEÇ)