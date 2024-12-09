Akça Koca Bey panelde anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Yerel Destekler Programı" kapsamında önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Büyükşehir; Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ve Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu iş birliğinde Akça Koca Paneli düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen panele Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan ve Tarihçi- Yazar Koray Şerbetçi konuşmacı olarak katıldı. Tarihçi-Yazar Volkan Şen’in moderatörlüğünü yaptığı tarih panelinde Akça Koca Bey’in Türk tarihindeki kahramanlıkları ve önemi anlatıldı.

AKÇA KOCA BEY PANELİNE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen panel, ilk olarak fuaye sergi alanında manav kültür tanıtımıyla başladı. Akça Koca Otağ Çadırının da kurulduğu alanda misafirlere yöresel lezzetler ikram edildi. Bu anlamlı günde Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Ersoy, esnaf oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yerini aldı.

“UNUTULMAZ BİR TÜRK BEYİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, Akça Koca Anıtının bulunduğu bölgeyi daha çekici kılmayı hedeflediklerini söyledi. Başaran, “Akça Koca Bey bizim için Kocaeli Fatihidir. Manavlar olarak Akça Koca’yı tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Kocaeli’nin adı Akça Koca’dan gelmektedir. Fuaye alanında Manav kültürüne ilişkin değerlerimizi sergiledik. Kültürümüzü burada tanıttık” diye konuştu. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise “Benim için Akça Koca; bilge, taktisyen, unutulmaz bir Türk Beyidir. İstanbul’un fethinin öncüsü olmuştur. İşte bu medeniyetin bekçisi olan bizler her harekette bayrak ve vatan için birlik içinde beraber olmalıyız. Manav topluluğu herkesle barışık, iç içe, her ortamda insanlarla kaynaşabilen bir inanışı temsil ediyor. Geçmişimizi en iyi şekilde öğrenip, çocuklarımıza da aktarmalıyız. İnşallah Akça Koca sadece bir anıt mezar olarak değil anlayış olarak da Kandıra kültüründe yer alacaktır” dedi.

“AKÇA KOCA BEY’İN ZİHNİYETİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başladı. Ayaz, “Akça Koca Bey’in zihniyetine ihtiyacımız var. Bu programlar bu noktada çok önemli. Manavların bu ülkeye verdiği değeri topluma duyurmak gerekir. Akça Koca Bey’e ve Kocaeli’nin fethine dair çok önemli bilgileri bu akşam kazanacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından herkesin ilgiyle beklediği panele geçildi.

“MANAVLAR VATANPERVERDİRLER”

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Orhan Gazi’nin lalası ve Kocaeli’ne ismini veren büyük kahraman Akça Koca, düzenlenen panelle anıldı. Panelde Kocaeli bölgesindeki ilk fetihleri ve Akça Koca’yı anlatan Şahin sözlerine yörüklerin ve manavların boyunlarına taktıkları kefiyeden bahsederek başladı. Şahin, “Kimin boynunda kefiye görürseniz ya Yörük ya da Manav’dır. Yani o Türk evladıdır. Kefiyede bulunan renkler şu anlama gelmektedir: Kızımı al bayrağımızın simgesi. Manavlar her zaman vatanperverdiler. Beyaz, ruh ve beden temizliğini ifade eder. İyi niyetli topluluktur Manavlar. Yeşil imanımızın, sarı bereketin mavi ise Oğuz Boylarının sembolüdür” dedi.

“SULTANLARIN GÖZBEBEĞİYDİ”

Konuşmasına devam eden Şahin, kutlu bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çekti. Haçlı seferlerinin ilk olarak Doğu Marmara’da durdurulduğunu anlatan Şahin, “Bu coğrafyada Osmanlı Devleti yaşadı. Osmanlı’nın kuruluşu aşamasında Osman Bey bulunuyor ama Turgut Alp, Konur Alp, Akça Koca Bey ve pek çok isimde vardır. Hepsi birer Osman Bey’dir. Sadece bir kişinin inisiyatifi söz konusu olsaydı belki de Osmanlı olmazdı. Alpler dediğimiz insanlar en az hükümdarlar kadar etkiliydi. Bunlar her birisi kendi adına ferihler yapabilen insanlardı. Fethettikleri yerlere ruh kazandırırlardı. Osmanlı Devleti’ni bir el gibi düşünün. Parmaklar birbirinden farklı görünse de bir tanesi eksik olsa çok şey eksik kalır. Bu parmakları birleştirirseniz yumruk olur. O zaman medeniyeti inşa edersiniz. Akça Koca bu coğrafyada, bu kültürün en önemli unsurlarından birisiydi. Sultanların göz bebeğiydi” şeklinde konuştu.

“TARİHİNİ UNUTAN MİLLET YOK OLUR GİDER”

Bir diğer konuşması Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi ise şunları söyledi: “Tarih olmasa toplum hafızasını kaybetmiş insan gibi olur. Akça Koca Bey Türkmen’dir ve Uç beyidir. Osmanlı tarihinin ilk yıllarında pek çok Akça Koca Bey vardır. Kendisi vefalı, gayretli ve sadakati yüksek biridir. Akça Koca bir Alp’tir. Yaşadığı yeri savunmayı bilen bir şahsiyettir. Bölgemiz bugün hareketli ve fırtınalı. Bir millet sosyal kodunu ve dününü unutursa yok olur gider. Tarihin bir yüzü akademik yüz olabilir ama bir yüzü de toplumu bir arada tutmasıdır. Akça Koca da bu noktada çok önemlidir.”

“HAZİRAN 1974’TE YENİ HALİYLE AÇILMIŞTIR”

Prof. Dr. Nevbahar Erdoğan ise Akça Koca Anıtı’nın mimarisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erdoğan, “Büyükşehir Belediyesi’ne anıtı yerinde görmek için talepte bulundum. Sağ olsunlar beni anıta götürdüler. Zamanında anıt ahşaptan inşa edilmiş ama ahşap anıt ne zaman yapılmış kesin bilgi yok. Ahşap anıt yıpranmış. Kandıra Babaköy’deki anıt 22 Haziran 1974’te yeni haliyle açılmış. Anıt mezara giden yol yeşil, cennet gibi bir yer. Yol üzerindeki köyler Manavlar tarafından kurulmuş. Anıt, bugün görünümü ve çevresindeki yerleşimlerle emin ellerde olduğunu gösteriyor” dedi.

(Ömer İLGEÇ)