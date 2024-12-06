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Akıllı duraklar Kocaeli’ni ısıtıyor

Büyükşehir, il genelinde pek çok noktada yer alan akıllı duraklarda iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi

Akıllı duraklar Kocaeli'ni ısıtıyor

06 Aralık 2024 Cuma 13:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu akıllı duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlar yazın serinlerken, kışın da soğuktan korunarak ısınıyor. Halkın büyük beğenisini kazanan akıllı duraklarda havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların mağdur olmaması için iklimlendirme cihazlarına bakım ve onarım çalışması yapıldı.

 

AKILLI DURAKLARA BAKIM VE ONARIM

Büyükşehir, akıllı duraklardaki iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaparak, enerji kaybının önüne geçiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış ayı öncesi Kocaeli’ndeki akıllı durakların iklimlendirme cihazlarının bakımı ve onarımlarını gerçekleştirdi.

 

İKLİMLENDİRME CİHAZLARI KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR

Yapılan çalışmalarla iklimlendirme cihazlarının kesintisiz çalışması sağlanarak, vatandaşların akıllı duraklarda soğuktan etkilenmesinin önüne geçilmiş oluyor. Vatandaşlar akıllı duraklardan sadece otobüs beklerken değil, kış mevsiminde ısınarak soğuk ve fırtınadan, yaz sıcaklıklarında ise serinlemek ve dinlenmek için de yararlanıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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