Altın Karınca’da Büyükşehir’e iki ödül birden

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve belediyelerin iyi uygulamalarının ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu. Altın Karınca kapsamında büyükşehir belediyelerinin değerlendirildiği kategoride Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iki ödüle layık görüldü. Buna göre İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi”, Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ise “İzmit Yürüyüş Yolu Yeniden Düzenleme Yapım İşi Projesi” ödül almaya hak kazandı. Farklı kurum ve üniversitelerden 21 uzman jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen Altın Karınca Ödül Töreni, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

ÖNEM VE IHLAMUR ÖDÜLLERİ EKİBİ İLE ALDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve proje ekibi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödüle layık görülen “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” ödülünü hep birlikte aldı. Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ise “İzmit Yürüyüş Yolu Yeniden Düzenleme Yapım İşi Projesi’” ödülüne seçilen Büyükşehir’de bu ödülü Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve proje ekibi aldı. Programa katılanlar arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey de vardı.

10 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Karınca Ödülleri 2024’te ödüller “Afet Yönetimi”, “Akıllı Şehir Uygulamaları”, “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi”, “Kentsel Tasarım ve Mimari”, “Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler”, “Şehir Planlama ve Altyapı”, “Ulaşım ve Hareketlilik”, “Yerel Kalkınma ve Yönetişim ve Katılımcılık” kategorilerinde verildi. Altın Karınca Ödülleri, yerel yönetimlerin yenilikçi yaklaşımlarını teşvik ederek iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Kendi alanında Türkiye’nin en itibarlı ödül programlarından biri olarak kabul edilen Altın Karınca Ödülleri; sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentleşme pratiklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İZMİT KÖRFEZİ BALIKLANDIRMA PROJESİ

İzmit Körfezi’ndeki balık popülasyonunu artırmak için İzmit Körfezi Balıklandırma projesini hayata geçiren Büyükşehir, toplamda 48 bin balığı İzmit Körfeziyle buluşturdu. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) destekli Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri (LivCom SDG Awards) töreninde de ödüle layık görülmüştü.

CUMHURİYET BULVARI DÜZENLEME PROJESİ

Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde “İzmit Yürüyüş Yolu Yeniden Düzenleme Yapım İşi Projesi” ödül almaya hak kazandı. Şimdiki adı olan

“Cumhuriyet Bulvarı”, kullanıcı dostu bir anlayışla yenilendi. Alemdar Caddesi ile Merkez Bankası arasında bulunan Hürriyet Caddesi yayalaştırılarak trafiğe kapatıldı. Böylece kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarıldı. Vatandaşların merkezde daha rahat dolaşmaları ve geniş gezinti alanlarıyla nefes alma imkânı sağlayan projede yeşil alan miktarı da arttırıldı. Büyükşehir, geçtiğimiz haftalarda ise “Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Projesi” ile Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından ödüle layık görülmüştü.

(Ömer İLGEÇ)