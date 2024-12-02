Anne Şehir Merkezi’nde akran zorbalığı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde akran zorbalığını anlamak, doğru yaklaşım yöntemlerini öğrenmek ve etkili çözümler üretmek amacıyla hem öğrencilere hem de velilere eğitim düzenlendi.

AKRAN ZORBALIĞINI ANLAMAK VE DOĞRU YAKLAŞIM

Psikolog Sümeyye Saraçoğlu tarafından verilen eğitimde, öğrenci ve velilere akran zorbalığı konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Eğitimde Saraçoğlu, akran zorbalığının genellikle fiziksel, sözlü, duygusal ya da siber ortamda gerçekleşebileceğini belirtti. Çocukların zorbalık karşısında yalnız hissetmemesi için ailelerin dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Çocuğumuzun arkadaşları arasında zorbalık yaşayıp yaşamadığını nasıl anlarız?” sorusunu cevaplayan psikolog Saraçoğlu, “Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri, sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir” diye konuştu.

“ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN”

Saraçoğlu, çocukların zorbalıkla ilgili konuşmakta çekinebileceğini ifade ederek, “Çocuklarınızın duygularını rahat ifade edebilmesi için bir alan yaratın. Onu yargılamadan dinleyin ve hislerini anladığınızı gösterin. Onun yanında olduğunuzu ve ona yardım etmek istediğinizi hissettirin. Zorbalığa uğramasının çocuğunuzun hatası olmadığını açık bir şekilde ifade edin. Eğer zorbalık yaşadığını düşünüyorsanız bir uzmandan destek alın. Unutmayın, fark etmek ve harekete geçmek, zorbalığı önlemenin ilk ve önemli adımıdır” şeklinde konuştu. Çocuklara yönelik oturumda ise zorbalıkla başa çıkma yöntemleri üzerinde duran Saraçoğlu, çocuklara şu önerilerde bulundu: “Zorbalıkla karşılaştığınızda tepkinizi sakin bir şekilde gösterin. Kendinizi güvende hissetmediğiniz durumda mutlaka bir yetişkine haber verin. Zorbalığa karşı yalnız olmadığınızı bilin; arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ya da ailenizden destek isteyin.”

BİLİNÇLENME EĞİTİMLERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezi’nde düzenlenen bu tür eğitimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu değerli eğitimler sayesinde, Kocaeli’deki çocuklar ve aileler, zorbalıkla başa çıkma konusunda daha donanımlı hale geliyor.

(Ömer İLGEÇ)