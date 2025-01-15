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Antikkapı, 7 milyon 500 bin kişiyi ağırladı

Farklı hizmet kolları ile büyümeye ve markalaşmaya devam eden Antikkapı A.Ş.’yi son 1 yılda 7 milyon 500 bin kişi tercih etti

Antikkapı, 7 milyon 500 bin kişiyi ağırladı

15 Ocak 2025 Çarşamba 11:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, kentin vazgeçilmez markası Antikkapı A.Ş., 2024 yılında bünyesindeki 64 tesisi ile yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiyi ağırladı.

 

HERKES ÇOK GÜVENİYOR, BEĞENİYOR

Hizmet sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., 2024 yılında da vatandaşların en uğrak adresi oldu. Her yıl daha da büyüyerek marka değerini yükselten Antikkapı A.Ş., bünyesindeki 12 düğün salonu ile 2024 yılında binlerce çiftin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli’nde evlenmeye karar veren çiftlerin ilk durağı olan ve insanların güvenerek tercih ettiği salonlarda yaklaşık 1 milyon kişi ağırlandı. Düğün salonlarındaki 2025 yılı rezervasyonlarının da şimdiden dolmak üzere olduğu bilgisi kaydedildi.

 

KOCAELİ’NİN YENİ MARKALARI

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni markalarından olan Taze, Mahal ve Köftemiz, yine Antikkapı bünyesinde şehrin pek çok noktasında hizmet vermeye başladı.  İzmit Milli İrade Meydanı’nın ilk faaliyete başlayan işletmesi olan ‘’Taze’’,  Kartepe Derbent, Darıca Millet Kütüphanesi, Çayırova Millet Kütüphanesi’nden sonra şehrin uğrak noktası olan Maide Restoran rıhtım alanına ve Darıca Balyanoz Koyu ile Ormanya’ya da konumlandırıldı.

 

VATANDAŞLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli markaları olan Antikkapı restoranları, 2024 yılında da vatandaşların vazgeçilmezi olmaya devam etti. Kuzuyayla’da hizmet veren “Köftemiz”, Çayırova ve Darıca’da “Mahal”, şehrin mutfağı “Maide” ve “Antik Köfte” tesisleriyle Antikkapı’ya bağlı restoran ve kafeler, geçtiğimiz yıl 3 milyon 700 bin kişinin uğrak noktası oldu.

 

HIZIR 41 -  AFET MUTFAĞI ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyüme ve markalaşma çalışmaları kapsamında yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Hızır 41 – Afet Mutfağı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Bölgesi’ni kapsayan büyük projelerinden biri olacak. Olası bir afette, ülkemizin ‘Afet Mutfağı’ ihtiyacına destek olacak projede, Antikkapı bünyesindeki son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
(Ömer İLGEÇ)

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