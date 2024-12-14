Barbaros’ta dönüşüm yüzde 90 tamam

YENİ BİR YAŞAM ALANI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde dolum tesislerinin hemen yanında yer alan ve tehlike arz eden Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte “Kentsel Dönüşüm Projesi” başlatmıştı. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir, büyük bir başarıya imza atarak hak sahiplerinin yüzde 99’uyla anlaşma sağlamış ve dönüşüm için düğmeye basmıştı. Bu kapsamda Derince Sopalı Mahallesi’nde Barbaros Mahallesi için hazırlanan yeni yaşam alanında sona yaklaşıldı.
PROJEDE İLERLEME YÜZDE 90
Büyükşehir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez Barbaros Mahallesi, Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınacak. Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkân ve 1 cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. 1. etap ihalesi kapsamında 24 blok ve bir camiden oluşan projede ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Alanda iskân işlemlerinin tesisi, gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanması ve hak sahiplerinin kura ile belirlenmesinden sonra projenin sonuna gelinmiş olacak.
(Ömer İLGEÇ)