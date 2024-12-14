Barbaros’ta dönüşüm yüzde 90 tamam

Kocaeli’ni olası depremin etkilerine karşı daha dirençli bir hale getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına birçok noktada devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde TÜPRAŞ dolum tesislerine yakınlığıyla bilinen Barbaros Mahallesi, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınıyor. Sopalı Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan binalarda ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine geldi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde dolum tesislerinin hemen yanında yer alan ve tehlike arz eden Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte “Kentsel Dönüşüm Projesi” başlatmıştı. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir, büyük bir başarıya imza atarak hak sahiplerinin yüzde 99’uyla anlaşma sağlamış ve dönüşüm için düğmeye basmıştı. Bu kapsamda Derince Sopalı Mahallesi’nde Barbaros Mahallesi için hazırlanan yeni yaşam alanında sona yaklaşıldı.

PROJEDE İLERLEME YÜZDE 90

Büyükşehir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez Barbaros Mahallesi, Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınacak. Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkân ve 1 cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. 1. etap ihalesi kapsamında 24 blok ve bir camiden oluşan projede ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Alanda iskân işlemlerinin tesisi, gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanması ve hak sahiplerinin kura ile belirlenmesinden sonra projenin sonuna gelinmiş olacak.

(Ömer İLGEÇ)