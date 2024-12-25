Başkan Bıyık, umre yolcularını uğurladı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı. Vatandaşlarla birlikte dua eden Başkan Bıyık, hayırlı yolculuklar diledi.

25 Aralık 2024 Çarşamba 12:16