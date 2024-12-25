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Başkan Bıyık, umre yolcularını uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı. Vatandaşlarla birlikte dua eden Başkan Bıyık, hayırlı yolculuklar diledi.

Başkan Bıyık, umre yolcularını uğurladı

25 Aralık 2024 Çarşamba 12:16

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı. Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte katılan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Darıcalı vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Bugün çok kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin. Sağlıklı bir şekilde kutsal topraklara gidip yine sağlıklı bir şekilde aramıza dönmenizi umut ediyorum. Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah." diye konuştu. Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.
(Ömer İLGEÇ)
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