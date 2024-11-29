Başkan Büyükakın, Alikahya esnafıyla kahvaltı yaptı

Kocaeli Ordulular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Arıcan ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın da katıldığı toplantı soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü. İçten ve samimi sohbetle ısınan bu buluşmada konuşan Başkan Büyükakın, bölgeye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: “Tramvay hattından dernek binasına, sanayi caddesinin yenilenmesinden cami çevre düzenlemesine, stadyum yolu yapımından TEM yan yol konusu ve Alikahya spor tesisine kadar 2,5 milyar TL’yi bulan yatırımlarımızla Alikahya’da büyük bir değişim ve dönüşüme imza attık, atmaya da devam ediyoruz.”

“BİZDE SADECE HİZMET VE SAMİMİYET VAR”

“Emanetin hakkını verme gayreti içindeyiz. Bu yatırımlarımızla hem bölgenin çehresini yeniliyor hem de Alikahyalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Her bir proje, Alikahya’ya olan hizmet aşkımızın bir yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da şehrimiz ve vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emanetin hakkını verme gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda, millete efendilik yok; sadece hizmet ve samimiyet var. İnşallah, bu doğrultuda milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz”.

“NE YAPIYORSAK SAMİMİYETLE YAPIYORUZ”

“Burada bizleri samimiyetle ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle çöp tesisi meselesinde var gücümüzle çalışıyor, halkımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözümler üretiyoruz. Bugüne kadar Alilahya bölgesine yaptığımız yatırım miktarı 2,5 milyar TL’yi bulmuş. Üretmeyi, hizmet etmeyi sürdüreceğiz”. Başkan Büyükakın kahvaltının ardından geçirdiği bir rahatsızlık sonucu evinde dinlenen Alikahya Mahalle Muhtarı Recep Kahveci’ye de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(Ömer İLGEÇ)