Başkan Büyükakın, Alikahya esnafıyla kahvaltı yaptı

“BİZDE SADECE HİZMET VE SAMİMİYET VAR”
“Emanetin hakkını verme gayreti içindeyiz. Bu yatırımlarımızla hem bölgenin çehresini yeniliyor hem de Alikahyalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Her bir proje, Alikahya’ya olan hizmet aşkımızın bir yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da şehrimiz ve vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emanetin hakkını verme gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda, millete efendilik yok; sadece hizmet ve samimiyet var. İnşallah, bu doğrultuda milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz”.
“NE YAPIYORSAK SAMİMİYETLE YAPIYORUZ”
“Burada bizleri samimiyetle ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle çöp tesisi meselesinde var gücümüzle çalışıyor, halkımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çözümler üretiyoruz. Bugüne kadar Alilahya bölgesine yaptığımız yatırım miktarı 2,5 milyar TL’yi bulmuş. Üretmeyi, hizmet etmeyi sürdüreceğiz”. Başkan Büyükakın kahvaltının ardından geçirdiği bir rahatsızlık sonucu evinde dinlenen Alikahya Mahalle Muhtarı Recep Kahveci’ye de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
(Ömer İLGEÇ)