Başkan Büyükakın, Gebze’deki yol çalışmalarını inceledi

YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze’deki projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Büyükakın önceki gün Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik ekipler de Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Hayri Macar Caddesi’ndeki düzenleme bölgedeki trafik akışına önemli rahatlama getirecek.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Hayri Macar Caddesi, Barış Mahallesi’nde Dr.Zeki Acar Caddesi’ni Barış Caddesi’ne bağlayan kritik bir ulaşım hattı olarak öne çıkıyor. Trafiğin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için Hayri Macar Caddesi Projesi kapsamında 780 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriliyor. Toplam maliyeti 56 Milyon TL olan proje çerçevesinde, 3100 ton asfalt dökümü yapılarak yolun altyapısı güçlendirildi. Ayrıca 3000 metre bordür ve 5000 m² parke döşenerek, yayalar için daha güvenli ve estetik bir alan oluşturuldu. Yağmursuyu altyapısı için 450 metre uzunluğunda çalışmalar tamamlanırken, 2x2 metre kesitinde ve 63 metre uzunluğunda bir menfez inşa edilerek altyapı ihtiyaçları karşılandı.

(Ömer İLGEÇ)