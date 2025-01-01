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Başkan Büyükakın, itfaiye teşkilatının yeni yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerinde görev başındaki Kocaeli İtfaiyesi İzmit Merkez Amirliği personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Büyükakın, itfaiye teşkilatının yeni yılını kutladı

01 Ocak 2025 Çarşamba 13:15

 BİR YILDA 12 BİN MÜDAHALE

Başkan Büyükakın, teşkilatın özverili çalışmalarını ve yüksek hizmet anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “2024 yılı boyunca toplamda 12 bin farklı olaya kahramanca müdahale ederek, şehrimize ve milletimize büyük bir hizmet sundunuz. Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, sel ve deprem gibi doğal afetlere kadar birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirdiniz. Gösterdiğiniz cesaret, azim ve profesyonellik, milletimizin gönlünde özel bir yer edinmiştir. Her birinizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Yeni yılda da aynı kararlılıkla görev yapacağınıza olan inancım tamdır. Şehrimize güven veren bu kahraman teşkilatımızın her bir üyesine yürekten teşekkür ediyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum.”
(Ömer İLGEÇ)

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