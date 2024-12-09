Başkan Büyükakın, kongresini tamamlayan ilçe başkanlarını kabul etti

BÜYÜKAKIN’I ZİYARET ETTİLER

Başkan Büyükakın önceki gün AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bilindiği gibi Dokuzlar yeniden aday olduğu kongrede göreve devam ederken, Tırpan ve Çakır, ilk kez ilçe başkanı olarak seçildi. Yönetimlerinde de büyük ölçüde değişim yaşanan üç ilçe başkanına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, yeni dönemin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

“DOĞRUYU, HAKİKATİ YAYMAK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

“Günümüz siyasetinde yalan ve zehirli içeriklerin yaygınlaşması hepimizi düşündürmeli” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Hakikatleri anlatmak için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Yalan ve iftira hızla yayılırken, bizler doğruyu ve gerçeği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Varsın birileri yalan söylemeye devam etsin, varsın iftiraları sürsün. Bizler iyiliği yaymak için mücadele edeceğiz. Şehrimizi güzelleştirmek, milletimize daha iyi hizmet etmek için çalışacağız. Bu konuda hep beraber ortak akılla ilerleyeceğiz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)