Başkan Büyükakın, müsilaj tehlikesini anlattı

“YAPILMASI GEREKENLER HERKESE SÖYLENDİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, TV100’de Osman Kenan Çapoğlu’nun canlı yayın konuğu oldu. Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilajın nasıl ortaya çıktığını açıklayan Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Biz asıl felaketi bundan birkaç sene önce yaşadık. Ben o dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yanında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı da yapıyordum. Çevre Bakanlığı’nın yetkilileri, bölgedeki tüm belediye başkanları, valiler, ilgili tüm müdürlükler yani tüm paydaşların davet edildiği organizasyonlar yapıldı. Marmara Belediyeler Birliği ve bakanlığın birlikte yürüttüğü organizasyonlardı. O zaman 22 maddelik bir eylem planı açıklandı. Yapılması gerekenlerin listesi herkese söylendi.

“YÜZDE 97’Sİ İSTANBUL’DAN KAYNAKLANIYOR”

Asıl mesele şu: bu müsilaj neden oluyor? Müsilaja neden olan mikroorganizmalar var. Bunu bilim adamları söylüyor. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl olduğunu da biliyoruz. Nasıl oluyor? Azot ve fosforla besleniyor bu canlı. Azot ve fosforun kaynaklarını Marmara Denizi’ne veren kaynak sebepler var. Bunlardan bir tanesi evsel atıklar. Yani kanalizasyon. Siz Marmara Denizi’ni kanalizasyon olarak, fosseptik çukur olarak kullanırsanız bu kanalizasyonun içindeki azot ve fosfor bu canlının beslenme kaynağı olur. Uygun sıcaklık ortamında da bu canlının popülasyonu çok artar ve bütün denizi kaplar. Siz Marmara Denizi’ne günde 4,5 milyon metreküp evsel atıksuyu, yani kanalizasyonu deşarj ediyorsunuz. Bunun yüzde 53’ü ön arıtma ile gidiyor. Ön arıtma nedir, kaba pisliği tutarsınız geri kalan pisliği denize bırakırsınız. Görüntüde bir pislik olmaz ama aslında azot ve fosfor o ortama verilir. 4,5 milyon metreküplük evsel atığın, kanalizasyonun yüzde 53’ü hiç arıtma yapılmadan, yani ön arıtma yapılarak Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Bu yüzde 53’ün, yani yaklaşık 2 milyon metreküpün yüzde 97’si İstanbul’dan kaynaklanıyor.”

(Ömer İLGEÇ)