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Başkan Büyükakın, sağlık ekiplerini unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yeni yıl gecesi görev başındaki sağlık çalışanlarını da unutmadı. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan Ambulans Komuta Merkezi’ne gitti.

Başkan Büyükakın, sağlık ekiplerini unutmadı

01 Ocak 2025 Çarşamba 13:17

 BAŞARI DİLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı ambulanslarıyla 124 eğitimli sağlık personelinin 7/24 esasına göre hizmet verdiği Ambulans Komuta Merkezi’nde yeni yıl gecesi mesaide olan sağlık personeliyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, şunları söyledi: "Ambulans Komuta Merkezi’mizden binlerce vatandaşımıza sağlık hizmeti sunuluyor. Hasta nakil ambulanslarında görev yapan tüm kardeşlerim, her gün yeni bir hikâye yazıyor. Büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan bu kardeşlerime gönülden şükranlarımı sunuyorum. Onların dualara vesile olan hizmetleri bizim için çok önemli. 2025 yılının onlar için kazasız, belasız, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)

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