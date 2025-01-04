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Başkan Büyükakın, Seymen esnafıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Seymen esnafıyla buluştu

04 Ocak 2025 Cumartesi 11:31

 ESER VE HİZMETLERİ ANLATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve teşkilat üyelerinin de katıldığı toplantıya esnaf ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

 

"ESNAFLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ BİZE YOL GÖSTERİYOR"

Başkan Büyükakın, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek, projelerin ilçenin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurguladı. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükakın, altyapı ve üstyapı projelerinden yeşil alan düzenlemelerine, sosyal projelerden modern şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Esnafın katkılarının projelerin başarısında büyük bir rol oynadığını belirten Başkan Büyükakın, “Başiskele’miz sürekli gelişiyor. Bizler de bu gelişimle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları sizlerle yaptığımız istişareler doğrultusunda karşılıyor, şehrimizi daha güzel hale getiriyoruz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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