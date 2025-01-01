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Başkan Büyükakın, üç ayların başlangıcını tebrik etti:

“Kalplerimizi sevgiyle dolduralım”

Başkan Büyükakın, üç ayların başlangıcını tebrik etti:

01 Ocak 2025 Çarşamba 16:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Kıymetli hemşehrilerim, yılın ilk günüyle başlayan üç ayların ve yarın idrak edeceğimiz Regaib Kandilimizi tebrik ediyorum. Bu mübarek aylara ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günlerin kalplerimize arınma, manevi değerlerimizi güçlendirme ve insanlık adına güzel bir başlangıç yapma fırsatı sunsun. Bu anlamlı gecede, kırgınlıkları unutalım, gönüllerimizi sevgiyle, umutla ve dayanışmayla dolduralım. İnsan olmanın değeri, iyilikle büyür, mazlumun yarasını sarmakla anlam kazanır. Dualarımızda yalnızca kendimiz için değil, insanlığın huzuru ve refahı için de yer açalım. Mübarek Ramazan Ayı’nın habercisi üç aylarımızın ve Regaib Kandili’nin, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam Âlemine barış, kardeşlik ve hayırlar getirmesini diliyorum. Birlikte nice kandillere ulaşmak dileğiyle, dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.”
(Ömer İLGEÇ)
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