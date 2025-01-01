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Başkan Büyükakın, yeni yıla vatandaşlarla birlikte girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yeni yıla vatandaşlarla birlikte girdi.

Başkan Büyükakın, yeni yıla vatandaşlarla birlikte girdi

01 Ocak 2025 Çarşamba 13:18

 YILIN SON GÜNÜ YOĞUN MESAİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yılın son günü ve gecesini yoğun ziyaretlerle geçirdi. Darıca’da doğalgaz patlamasından etkilenen vatandaşlar için oluşturulan aşevi ve kriz merkezini ziyaret ettikten sonra İzmit’e gelen Büyükakın, burada da İtfaiye Teşkilatına ve Ambulans Komuta Merkezine giderek mesaide olan personelin yeni yılını kutladı. Yeni yıl gecesi yol bakım çalışmalarını sürdüren A Takımı’na da baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutlayan Büyükakın, daha sonra İzmit Milli İrade Meydanı’nda bulunan Millet Kütüphanesi’nde yeni yıl gecesi de ders çalışan öğrencilere uğradı. Burada kitap ve meyve hediye etti. Büyükakın’ın son durağı ise İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ydı. Geleneği bozmayan Büyükakın, bu sene de yeni yıla Cumhuriyet Bulvarı’nda girdi. Vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Büyükakın, “2025 yılı hepimize mutluluk, huzur ve sağlık getirsin” diyerek vatandaşların yeni yılını tebrik etti.
(Ömer İLGEÇ)

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