BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN AÇIKLAMA

Bugün, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların sesini duyurma sorumluluğumuz daha büyük. Somali’den Suriye’ye, Gazze’den Karabağ’a kadar her coğrafyada barışın, özgürlüğün ve adaletin teminatı olduk. Türkiye, tarih boyunca mazlumların yanında durarak, insan haklarının savunucusu olmuştur ve bu misyonu sürdürmeye kararlıdır.
Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızla, insan hakları mücadelesini her geçen gün daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim için her şeyden önce insanlık gelir. Zulme uğrayan her birey için ses olmaya devam edeceğiz.”
(Ömer İLGEÇ)