Başkan Büyükakın’dan “çok özel” bir gün

BÜYÜKAKIN’DAN ÇOK ÖZEL ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl il genelinde başlattığı çalışma kapsamında toplam 256 sınıfı özel eğitim sınıfları haline getirdi. Özel araç-gereçler ile eğitim materyallerinin bulunduğu bu sınıflarda bin 758 özel öğrenci eğitim almaya devam ediyor. Bu sınıfların bulunduğu okullardan biri de İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu okulu ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan özel sınıflarda ders gören özel öğrenciler bu sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadı.

ÇOK SICAK GÖRÜNTÜLER

Burada öğrencilerle birlikte derse katılan, etkinliklerine eşlik eden Başkan Büyükakın, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan, birlikte fotoğraf çekilen Başkan Büyükakın, öğrencilerden Kuzey Merdan’ın çiğ köfte isteğini de yerine getirdi. Sınıfa bir tepsi çiğ köfte sipariş edip, özel öğrencilerle birlikte çiğ köfte yedi. Okulda öğrenim gören diğer öğrencilerin de sevgi çemberiyle etrafını sardığı Başkan Büyükakın’dan imza alma yarışı da görülmeye değerdi.

“ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÖNEMLİ”

Başkan Büyükakın, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Özel çocuklarımızı önemsiyor ve bu doğrultuda onlara pek çok hizmet veriyoruz. Engelli bireylerin hayata tutunamadığı, hayatın içinde yer alamadığı, hatta çoğu zaman ailelerin engelli bir bireye sahip olmanın çaresiz kaldığı dönemlerden bugüne önemli mesafe kat ettik. Engelli bireylerin hayata karışması ve rehabilitasyonlarının daha da güçlendirilip konforlu bir hayat sürmelerini sağlamak gibi birçok alt başlıkta farkındalık çalışmalarımız devam edecek”.

ÖZEL BİREYLERE YENİ YAŞAM ALANLARI

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik pek çok alt başlığı bulunan hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımıza yönelik yaşam alanları tasarlıyoruz. Bir tanesi İzmit Merkez’de, bir tanesi de Gebze’de olmak üzere iki tesisi yeni yıldan itibaren devreye alacağız. Bunlar pek çok faaliyetin bir arada yapılabileceği çok kapsamlı tesisler olacak. Bu tesislerde günde 500 engelli birey farklı gruplarda eğitim alabilecekler. Şuan mevcutta Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Gülen Yüz ve benzeri projelerle yaptığımız hizmetleri daha da geliştireceğiz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlarla ilgilenen ailelerine de şükran borçluyuz. Şehrimizde asla yalnız kalmayacaklar, yanlarında olmaya devam edeceğiz”.

(Ömer İLGEÇ)