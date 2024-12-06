Başkan Büyükakın’dan, Hüseyin Erol’a taziye ziyareti

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İzmit Tepecik Mahallesi’nde oturan ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Eski Müdürü merhum İsmet Erol’un eşi, 3 çocuk annesi Yüksel Erol geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un da annesi olan Yüksel Erol, 21 Kasım’da toprağa verilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu sırada BM İklim Değişikliği Konferansı (Cop29) için Bakü’de bulunduğundan dolayı cenazeye katılamamıştı. Başkan Büyükakın, önceki gün Hüseyin Erol ve ailesini evinde ziyaret ederek, merhume Yüksel Erol’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

(Ömer İLGEÇ)