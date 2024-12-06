Başkan Büyükgöz COP 16 İçin Riyad’da

Başkan Büyükgöz Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi COP 16’ya katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti. COP 16’da Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’ne ilişkin Gebze ve Kocaeli’de yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Türkiye, BM’nin Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesini 1994 yılında imzaladı. Ürettiği yapıcı ve sürdürülebilir çözümlerle, dünyada çölleşme ve erozyonla mücadelede en başarılı 5 ülkeden biri.



TOPRAK KAYBI ORANI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında. 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken sürdürülen faaliyetler neticesinde bugün bu miktar 140 milyon tona düştü. 2024 sonu itibariyle yaklaşık 11 milyon hektar arazide ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları yapıldı.



GEBZE’DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yerel yönetimler olarak Bakanlığımızın ortaya koyduğu Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kuraklık ve çölleşmeyi hızlandıran iklim değişikliğiyle mücadele için belediyemiz bünyesinde yeni bir müdürlük kurduk. Gebze özelinde İklim Değişikliği Eylem Planımızı hazırladık. Hazırlanan bu plan kapsamında çevresel denetimlerimizi artırdık. Toprak ve çevre kirliliğinin önüne geçtik. Sıfır atık çalışmalarımızla 726 litre atık yağ toplayarak 726 bin metreküp suyun kirlenmesini önlemiş olduk.



MÜCADELE EYLEM PLANI YOL HARİTASI

Ağaçlandırmalar yaparak erozyonla olan mücadelemizi sürdürdük. Mahsul verimliliğini artırmak için çiftçilerimize sosyal destekler verdik. Toromanlar Göleti Tarımsal Sulama Projesi kapsamında 884 hektar alanın sulanabilmesi için 28 bin 105 metre boru hattı çalışması yaptık. Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planının yerel yönetimlere sunduğu yol haritasını Gebze Belediyesi olarak adım adım takip ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir gelecek için suyumuzu, toprağımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’e Riyad’daki temaslarında, belediye meclis üyesi ve meclis başkan vekili Selamet Güner eşlik etti.

(Ömer İLGEÇ)