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Başkan Büyükgöz hemşeri derneklerinin yanında

Gebze’nin önemli paydaşlarının başında gelen hemşeri ve kültür derneklerinin yönetici ve üyeleriyle her zaman istişarede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derneklerin düzenlediği etkinliklere destek olmaya ve iştirak etmeye özen gösteriyor.

Başkan Büyükgöz hemşeri derneklerinin yanında

13 Ocak 2025 Pazartesi 11:25

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hemşerilerini yalnız bırakmıyor. İlçenin önemli paydaşlarının başında gelen hemşeri ve kültür derneklerinin yönetici ve üyeleriyle her zaman istişarede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derneklerin düzenlediği etkinliklere destek olmaya ve iştirak etmeye özen gösteriyor. Başkan Büyükgöz hafta sonu düzenlenen Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği etkinliğine, Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Arabaşı Şöleni'ne, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Erzurum Yöresel Ürünler ve Cağ Kebabı Günleri açılışına katıldı.

GEBZE BİZLERİN ORTAK PAYDASI  

Hemşeri derneklerinin önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Geleneklerin ve göreneklerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan derneklerimizin her zaman destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. 81 vilayetin kültürünü bağrında kardeşçe barındıran Gebze’miz hepimizin ortak paydası. Tüm gayemiz Gebze’mize hizmet etmek. Gebze’mize ele ele gönül gönüle vererek hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşeri ve kültür derneklerinin yöneticilerine ve üyelerine çalışmalarında, faaliyetlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)

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