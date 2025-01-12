Başkan Büyükgöz umre yolcularını uğurladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Gebzeli vatandaşları uğurladı. Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına katılan Başkan Büyükgöz, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Gebzeli vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Büyükgöz, “Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin” ifadelerini kullandı. Uğurlamada ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Büyükgöz, umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.