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Başkan Büyükgöz’den Esnaf Ziyaretleri

Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahalle esnaflarının yanı sıra minibüsçü esnaflarına da konuk olarak hasbihal etti, talepleri dinledi

Başkan Büyükgöz'den Esnaf Ziyaretleri

11 Aralık 2024 Çarşamba 16:36

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den esnaf ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaretler kapsamında ilk olarak minibüsçü esnaflarına konuk oldu. Minibüsçüler Derneğini ziyaret eden Başkan Büyükgöz; Gebze-Harem hattında direksiyon sallayan minibüsçü esnaflarıyla hasbihal etti. Minibüsçülerin talep ve önerilerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Adem Yavuz Mahallesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

A. YAVUZ ESNAFINA ZİYARET

Adem Yavuz Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet veren esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennilerini iletti. Esnaflarla devam eden çalışmalar ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin de paylaşımda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölge esnafına bereketli kazançlar diledi.

PENBEGÜLLÜ’YE KONUK OLDU

Ziyaretler kapsamında Başkan Büyükgöz ayrıca; Gebze Belediyesi eski Belediye Başkanı merhum Ahmet Penbegüllü’nün kardeşi Mehmet Penbegüllü’ye de iş yerinde konuk oldu. Penbegüllü ile hasbihal eden Başkan Büyükgöz, tüm esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. 

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