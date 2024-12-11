Başkan Büyükgöz’den Esnaf Ziyaretleri

A. YAVUZ ESNAFINA ZİYARET
Adem Yavuz Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet veren esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennilerini iletti. Esnaflarla devam eden çalışmalar ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin de paylaşımda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölge esnafına bereketli kazançlar diledi.
PENBEGÜLLÜ’YE KONUK OLDU
Ziyaretler kapsamında Başkan Büyükgöz ayrıca; Gebze Belediyesi eski Belediye Başkanı merhum Ahmet Penbegüllü’nün kardeşi Mehmet Penbegüllü’ye de iş yerinde konuk oldu. Penbegüllü ile hasbihal eden Başkan Büyükgöz, tüm esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.