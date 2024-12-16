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Başkan Büyükgöz’den moral ziyareti

Başkan Büyükgöz’den Gebze Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Emin Akın’a moral ziyareti.

Başkan Büyükgöz'den moral ziyareti

16 Aralık 2024 Pazartesi 12:00

 Başkan Büyükgöz’den Gebze Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Emin Akın’a moral ziyareti. Geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Gebze Belediyesi eski Başkanı Mehmet Emin Akın’ı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz geçmiş olsun temennilerini ileterek acil şifalar diledi. Kalp ameliyatının ardından tedavisinin sürdüğü Fatih Devlet Hastanesi’ndeki odasında ziyaret ettiği Mehmet Emin Akın ve ailesiyle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’mize hizmetleri ve katkıları olan değerli başkanımızı, geçirdiği önemli operasyon sonrası ziyaret ettik. Sağlığı hızla iyiye giden kıymetli büyüğümüze acil şifalar dilerim. Allah şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.  
(Ömer İLGEÇ)
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