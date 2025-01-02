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Başkan Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, “Üç ayların müjdecisi rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandilimiz mübarek olsun” dedi.

Başkan Çiftçi'den Regaip Kandili mesajı

02 Ocak 2025 Perşembe 11:20

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili’ni tebrik etti. Başkan Çiftçi üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı; “Mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Şükürler olsun bir kez daha on bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandil’imize eriştik. Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Üç ayların müjdecisi, rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu vesile ile Çayırovalı hemşehrilerimizin ve tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili’nin mübarek olmasını diliyorum.”

 

REGAİP KANDİLİ’NE ÖZEL PROGRAM

Öte yandan Çayırova Belediyesi, Çayırova Müftülüğü ile birlikte Regaip Kandili’ne özel bir program düzenleyecek. 2 Ocak Perşembe (Bugün) yapılacak Regaip Kandili programı Akşam ve Yatsı Namazı arasında Osman Nuri Aksoy Camii’nde gerçekleştirilecek. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Regaip Kandili programımıza tüm halkımız davetlidir” denildi.
(Ömer İLGEÇ)

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