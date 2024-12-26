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Başkan rehber oldu, bakan yardımcısı ve öğrencilere doğa ile tarihi anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 120 öğrenciyle Kartepe’de anlamlı bir program gerçekleştirdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Başkan rehber oldu, bakan yardımcısı ve öğrencilere doğa ile tarihi anlattı

26 Aralık 2024 Perşembe 11:21

 Program sabahın erken saatlerinde Kartepe Antik Köfte’de kahvaltı ile başladı. Ardından Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da temiz hava eşliğinde doğa yürüyüşü ile devam etti. Kartepe’nin doğal güzelliklerini ilk kez deneyimleme fırsatı bulan üniversiteli gençlerin merak ettiklerini, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman profesyonel bir tur rehberi gibi tek tek cevapladı. Ormanya’nın akabinde II. Sultan Abdulhamid Han tarafından 1899’da Kartepe’de inşa edilen Hikmetiye Cami ile geçtiğimiz sene ziyaretçilerine kapılarını açan Kartepe Belediyesi Osmanlı Günlük Yaşam Müzesini ziyaret ederek tarihin izlerini keşfetme fırsatı bulan gençler, Müze Kafe’de Osmanlı döneminin meşhur közde kahvesini deneyimledi. En son rota da Kartepe Teleferik ile Kuzu Yayla’ya doğru şehrin eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşadılar. Kuzu Yayla’da kar sevincini doyasıya yaşayan gençler, sucuk-ekmek ile programı noktaladılar.  
  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Öğrencilerimize bir sözüm vardı. Bu sözü Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde, Kartepe’nin harika turizm destinasyonlarında gerçekleştirmek kısmet oldu. 120 genç kardeşimizle burada geçirdiğimiz her an dolu dolu geçti. Bu keyifli günde bir arada olduğumuz için öğrenci kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.  
  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, Kartepe'nin her noktasının özel ve güzel olduğunu belirterek, ilçenin turizm rotalarını her geçen gün genişlettiklerini ve 4 mevsim turizminin başkenti olma yolunda kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. 
  Gençlerin yoğun katılım gösterdiği program, hem doğa hem de tarih ile dolu bir gün sunarak dostluk bağlarını pekiştirdi. 


İHA
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