Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine kazandırdığı, 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânların yer aldığı “Batı Sebze Meyve Hali” hizmet vermeye başladı.

GEBZE BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1983 yılından beri Gebze’de hizmet veren ve fiziki şartların yetersiz olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelen sebze ve meyve halini tüm Gebze bölgesine hizmet verecek modern bir komplekse taşıdı. 2 Ocak itibariyle kapılarını esnaf ve vatandaşa açan hal binası, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte oldu.

TIRLAR, KORNA EŞLİĞİNDE GİRİŞ YAPTI

Anadolu’nun farklı illerinden sebze ve meyve getiren tırlar, gece saatlerinde kornalar çalarak hal binasına giriş yaptı. Sebze ve meyve kasalarını özenle dükkânlarına yerleştiren hal esnafı, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. Yeni hal binasında ilk siftahı yapan esnaflar, böylesine güzel bir tesisi Gebze bölgesine kazandırdığından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir’in Gebze bölgesine kazandırdığı modern hal binası 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânları ile dikkat çekiyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası, modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile esnaf ve vatandaştan tam not aldı.

25 BİN M2 KULLANIM ALANINA SAHİP

Büyükşehir, şehircilik ve tesisleşme noktasında Kocaeli’ne kazandırdığı dev tesislerden birini daha hizmete sundu. Gebze’de şehrin nüfus ve fiziki gelişimi düşünüldüğünde hem konum hem de kapasite olarak ihtiyaca yeterince cevap veremeyen sebze ve meyve hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan yeni modern tesise taşındı. 25 bin metrekare kullanım alanına sahip modern sebze ve meyve hali, eski haline göre yaklaşık dört katı büyüklüğünde. Tesiste 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan ve sandık deposu bulunuyor.

DÜKKÂN YERLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte bir tesis oldu. Yeni halde sosyal tesislerden depolama alanlarına, otoparktan satış alanlarına kadar her detay en üst standartlarda düşünüldü. 34 esnafın yerleşimi noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

“BİZE EN BÜYÜK KATKIYI TAHİR BAŞKANIMIZ YAPTI”

Hal binasının hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, “43 yıldır bu sektördeyiz. Eski halimiz çok ufaktı. Pazarcılarımıza hitap etmiyordu. Burası oranın 4 katı büyüklüğünde. Bize en büyük katkıyı Tahir başkanımız sundu. Yaptığı hizmetlerden dolayı Allah kendisinden bin kere razı olsun” dedi. Herkesi yeni hal binasına beklediğini ifade eden Koçak, “Kasalarımız ufak. Vatandaşlarımız ürünlerini 5 kilo, 10 kilo olarak alsınlar. Her şeyin en güzeli burada. Hal esnafı her şeyin kalitelisini ve ucuzunu halka vermek için uğraşıyor. 4 ilçenin buradan faydalanmasını istiyoruz. Böylesine modern bir tesisi bize kazandırdığı için Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇOK SEVİNÇLİYİZ, ÇOK MUTLUYUZ”

Böylesine modern bir tesisi kendilerine layık gören Başkan Büyükakın’a ve Büyükşehir personeline teşekkür eden Gebze Pazarcılar Odası eski Başkanı Ziyaettin Erattır ise, “Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. 34 kardeşimizle birlikte Kocaeli’nin batı yakasındaki sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacağımızın inancını taşıyorum” ifadelerini kullandı.

“YENİ YERİMİZ GENİŞ VE BÜYÜK”

Hal esnaflarından Salih Çingay ise, “Eski yerimiz küçük ve dardı. Yeni yerimiz ise geniş, büyük ve refah. Gelen müşterilerimize daha iyi hitap edebileceğimiz bir yere bizi taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Bize büyük bir tesis inşa ettiler. Çok memnunuz. Böyle bir tesisi çok başkan yapmak istedi, Tahir başkanımıza nasip oldu. Esnaflar olarak kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ARTIK DERDİMİZ KALMADI”

Halde faaliyet gösteren Akçan Gıda Tarım Ürünleri’nin sahibi İbrahim Akçan, “Eski yerimiz dardı. Trafik ve temizlik sorunu vardı. Arabalarımızı dükkânlara yanaştıramıyorduk. Artık böyle bir derdimiz kalmadı. Bu güzel tesisi bize tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a minnettarız. Genişliği ve ferahlığı olarak bize güzel bir tesis kazandırdı. Çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ TESİSTİ”

Hal esnaflarından Ömer Dinç, “Yıllardır beklediğimiz bu tesisi Tahir başkanız bize sundu. Büyük, refah, temiz ve rahat çalışma alanını bize kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Yeni yerimizde insanların çalışma şevki daha da artacak. Bu da halkımıza olumlu olarak yansıyacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

“YENİ TESİS GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL”

25 yıldır meyve ve sebze sektöründe olduğunu belirten Kemal Demir de, “Yeni tesisimiz gerçekten çok güzel. Eski tesisimiz çok yıpranmıştı. Araçların giriş ve çıkışları çok zor oluyordu. Yeni tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böylesine güzel bir tesisi kazandırdığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)