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Batı Terminali’ndeki durak alanı genişletildi

Büyükşehir, şehir içi minibüs ve otobüslerin rahat şekilde durağa girip çıkabilmesi için İzmit Batı Terminali durak alanını genişletti

Batı Terminali'ndeki durak alanı genişletildi

30 Aralık 2024 Pazartesi 11:25

 Şehir içi trafiği rahatlatacak pek çok çalışmaya imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi minibüs ve otobüslerin rahat bir şekilde durağa girip çıkabilmesi için İzmit Batı Terminali’ndeki durak alanını genişletti.

 

TALEPLER YERİNE GETİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım alanında ihtiyaç duyulan talepleri gidermeye ve iyileştirme çalışmalarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğu yaşanan İzmit Batı Terminali’ndeki durak alanı, otobüs ve minibüslerin geliş ve gidişlerinde sorunlar yaşanmaması için genişletildi. Şehir içi otobüs ve minibüslerin yoğunluğa neden olmadan rahat bir şekilde durağa girip çıkabilmesi için köprünün yan tarafındaki alan düzenlendi, mevcut durak yeri genişletildi.

 

DURAKLAR VE ÇEVRESİ GÜVENLİ

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ile A Takımı ekipleri, durağın yanındaki köprünün arka tarafında bulunan kısmı yeniden düzenledi. Gerekli düzenlemenin ardından bölge, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı. Asfalt serim işlemi tamamlanan durak alanı sayesinde otobüs ve minibüsler trafiği olumsuz etkilemeden durağa rahat şekilde yanaşabiliyor. Vatandaşlar da durağa güvenli bir şekilde ulaşıp toplu taşıma araçlarıyla konforlu şekilde seyahat edebiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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