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Bir yılda 48 bin 701 kişiye hizmet verdi

Başkan Büyükakın, “Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin” diye paylaştı:

Bir yılda 48 bin 701 kişiye hizmet verdi

05 Ocak 2025 Pazar 10:58

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Hasta Nakil Ambulansı” hizmetinden bir yılda 48 bin 701 kişinin faydalandığını belirtti, “Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin” dedi.

BİZE GÜVENEN HERKESİN KATKISI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hasta Nakil Ambulansı” hizmeti 2024 yılında 48 bin 701 kişiye dokundu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği proje ile, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırıldığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, hizmetin önemini şu sözlerle özetledi: “Hani hep şöyle dua ederiz ya: Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin. İşte bu tam da böyle bir hizmet. Sadece bir yıl içinde 30 ambulansımızla il içi ve il dışı 48.701 hastaya hizmet verdik. Bize güvenen herkesin bu güzel hizmette payı var.”
(Ömer İLGEÇ)

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