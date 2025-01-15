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Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutladı

Büyükakın, Basın Onur Günü'nü kutladı

15 Ocak 2025 Çarşamba 13:17

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yayımladığı mesajda tüm basın mensuplarının Basın Onur Günü’nü kutladı. Başkan Büyükakın, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te İzmit Kasr-ı Hümayun’da dönemin gazetecileriyle yaptığı basın toplantısının yıldönümüyle ilgili kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

BASIN ONUR GÜNÜ YENİ YAŞINDA

“İzmit Kasr-ı Hümayun, o gece sadece bir basın toplantısına değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik etti. Savaş meydanlarının sıcaklığı henüz hissedilirken, büyük bir kararlılık ve azimle akşamdan sabaha süren bu görüşme, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini değil, milletimizin özgür ve onurlu geleceğinin ilk harflerini de yazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o gece annesinin cenazesine katılmayıp, gazetecilerle bir araya gelmeyi tercih etmesi bu toplantının önemini çok iyi anlatıyordu. Cumhuriyet fikrinin ilk kez ortaya çıktığı bu toplantıya şehrimizin ev sahipliği yapması bizler için tarifsiz bir onurdur.

Basınımız, o günlerde yalnızca haber değil, cesaret taşıdı. Anadolu’nun cesur kalemleri, yokluk ve imkânsızlıklarla mücadele ederken, milletin sesi ve umudu oldular. Kurtuluş Savaşı’nın destanını yazan kalemler, zaferin sevincini ve şehitlerimizin kahramanlıklarını dünyaya duyurdu. Mazlum milletlere umut, dostlara gurur, düşmanlara korku saldı. Bugün, 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutlarken, o günlerin cesaret ve fedakârlık dolu ruhunun hâlâ Kocaeli basınında yaşadığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli basını, dün olduğu gibi bugün de hakikatin savunucusu, toplumun vicdanı, milletin ortak sesi olmaya devam edecektir.

Unutulmamalıdır ki basın, sadece bir meslek değil; bir vicdan, bir sorumluluk ve bir irfan mücadelesidir. 16 Ocak’ta ortaya konan bu güç, bugün de Kocaeli’nin kalkınması, kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışması için çalışmaya devam ediyor. Geleceğimizin aydınlık yollarında, basınımızın cesur adımları hepimize ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, kalemleriyle tarih yazan, milletimizin kaderini değiştiren o cesur gazetecileri rahmet ve minnetle anıyor; bugün toplumumuzun sesi olan tüm basın mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum”.
(Ömer İLGEÇ)

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