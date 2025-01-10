banner1113
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın: Marmara Denizi ‘Ben ölüyorum!’ diyor

Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Herkes üzerine düşeni yapacak. ‘Benim elimde bütçe yok’ demenin zamanı değil. Çünkü Marmara Denizi diyor ki ‘ben ölüyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükakın: Marmara Denizi ‘Ben ölüyorum!' diyor

10 Ocak 2025 Cuma 11:16

 “DENİZ ARTIK İFLAS NOKTASINA GELDİ”

Marmara Denizi’nin temiz kalması için gerekenlerin bazı belediyeler tarafından yapılmadığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, TV100’deki canlı yayında uyarılarda bulundu. “Bilim insanları tarafından 22 maddelik eylem planı açıklandıktan sonra yapılması gerekenler yapılmadığı için bu durumla tekrar karşılaştık” diyen Büyükakın şöyle devam etti: “Deniz artık iflas noktasına geldi. Marmara Denizi diyor ki ‘ben ölüyorum.’ Şuanda denizin oksijen seviyesi 8 seviyesinde olması gerekirken 6’ya düştü. İzmir’de yapılan çalışmalarda sudaki amonyak seviyesinin çok arttığı, oksijen seviyesinin 0’a yaklaştığı söyleniyor. Oksijen olmadığında balıklar su yüzüne vuruyor. Balıklar ölüyor. Denizdeki oksijen eksikliği zararsız türlerin yaşamasına izin vermiyor. Ama kirlilikte yaşan canlıların yaşamasına sebep oluyor. Mesela deniz anaları…

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

Burada yapılacak şey açık: Marmara’ya kıyısı olan 7 belediye var. Herkes üzerine düşeni yapacak. ‘Benim elimde bütçe yok’ demenin zamanı değil. Bir daha tekrarlıyorum, bilim insanları diyor ki 22 maddelik eylem planının tamamı uygulanırsa denizin oksijen seviyesinin normale dönmesi için 5 yıl lazım. Tersini düşünürsek 5 yıl daha yapmazsak bu daha çok ötelenecek. Bir 5 yıl daha yapmazsak 10 yıl geriye gidecek. En sonunda da Marmara Denizi’nde yararlı türlerin hiçbirini göremeyeceksiniz.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor
Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu Vatandaşın düşürdüğü parayı zabıta buldu
Başkan Büyükakın, müsilaj tehlikesini anlattı Başkan Büyükakın, müsilaj tehlikesini anlattı
Büyükakın, İBB’ye bir kez daha seslendi: Arıtma tesislerini yapın Büyükakın, İBB’ye bir kez daha seslendi: Arıtma...
Başkan Büyükakın, Gebze’deki yol çalışmalarını inceledi Başkan Büyükakın, Gebze’deki yol çalışmalarını...
“Saygınlar Kulübü” göz kamaştıracak “Saygınlar Kulübü” göz kamaştıracak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor
Vatandaş arıyor, Gebze Belediyesi ekipleri moloz atıklarını adresten alıyor. Hizmet kapsamında, Gebze Belediyesi...

Haberi Oku