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Büyükakın: Tek bir cami bile SGK borcu karşılığında devredilmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, CNN Türk’e canlı yayın konuğu oldu. Büyükakın, camilerin SGK borcu karşılığında devredilmesi gibi şeyin kesinlikle yalandan ibaret olduğunu söyledi.

Büyükakın: Tek bir cami bile SGK borcu karşılığında devredilmedi

15 Ocak 2025 Çarşamba 10:57

 “YENİ BİR YALANDAN İBARET”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, CNN Türk’e canlı yayın konuğu oldu. Başkan Büyükakın, katıldığı yayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kocaeli Büyükşehir’in borcu üzerinden atılan iftiralar hakkında konuşan Büyükakın şöyle dedi: “Kesinlikle yeni bir yalandan ibaret maalesef. Mevzu bir türlü kapanmıyor. Önce ‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi’ dediler. Biz defalarca anlattık. Hazineye olan borçla belediyelerin toplam borcu arasındaki farkı ifade ettik. Belediyelerin borçları sadece hazine borcundan ibaret değildir. Başka borçları da olabilir. ‘Biz en borçlu belediye değiliz, hazine borcumuz da CHP’li belediyenin Yuvacık Barajı borcu’ dedik. Defalarca anlattık.

 

“İSPATLAYIN DEDİM, İSPATLAYAMADILAR”

Şimdi gün yüzüne çıktı her şey. En borçlu belediyelerin kimler olduğu, toplam borçları vs. açıklandıktan sonra bu yalana başvurmaktan vazgeçtiler. Ardından yine geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konserleri gündeme geldi. Sayın Özgür Özel çıktı ve dedi ki ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon TL’ye sanatçı getirdi’. Ne gelen sanatçının adı vardı, ne geldiği yer vardı, ne tarih vardı... Hiçbir şey yoktu. Çıktık dedik ki ‘böyle bir şey olmadı, bu doğru ise ispatlayın ben ertesi gün istifa edeceğim. Bu görevde durmayacağım’. Bunu da ispatlayamadılar.

 

“İNSANIN GÜLESİ GELİYOR”

Şimdi yeni yeni yollara başvuruyorlar. En son mevzu malumunuz olduğu üzere belediyelerin SGK borçları. ‘İşte bize haksızlık yapılıyor’ vs. gibi argümanlarla kendi belediyelerinin borçlarını ödememelerini örtmek için, yani SGK’ya borçları var, ödemiyorlar. Bunun üstünü kapatmak için başka tartışmalarla olayı yönetmeye çalışıyorlar. Bu sefer de dediler ki ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi camileri SGK’ya sattı’. Bakın insanın gülesi geliyor. SGK’nın bu borç yapılandırmalarıyla ilgili bütün düzenlemeleri 5510 Sayılı Kanuna göre yapılıyor.

 

“BU KOSKOCA BİR YALANDIR”

O kanunda da bu borç yapılandırmalarında karşılık olarak kabul edilebilecek olan gayri menkullerin nitelikleri falan belli. Usuller belli. Hiçbir şekilde tek bir cami SGK borcu karşılığında Çalışma Bakanlığı’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilmemiştir. Bu koskoca bir yalandır. En zor olan da şu; insanın yapmadığı bir şeyi anlatması. Konserde olduğu gibi. ‘Konser yaptı’ dediler ve geçtiler. Biz yapmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda da ‘SGK’ya camileri sattı’ yalanını izah etmeye çalışıyoruz. Maksatları şu; böyle kalsın akıllarda, insanlar bu konudan dolayı şüphe duysunlar. Haksızlık yapılıyor algısı pekişsin istiyorlar.”
(Ömer İLGEÇ)

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