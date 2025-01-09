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Büyükakın’dan İzmit’te esnaf turu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün İzmit Akçacami Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya geldi.

Büyükakın'dan İzmit'te esnaf turu

09 Ocak 2025 Perşembe 10:29

 TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün İzmit Akçacami Caddesi’ndeydi. Sık sık yaptığı gibi esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uğur Ticaret önünde çay sohbeti ile ziyaretlere başlayan Başkan Büyükakın, buradan İkizliçeşme mevkiinin kıdemli esnaflarından peynirci Selahattin Sevcan’ın iş yerine uğradı. Burada ikram edilen höşmerim tatlısının tadına baktı. Ardından yine bölgenin kıdemli esnaflarından Gönenç Mobilya’yı ziyaret etti. Başkan Büyükakın, ziyaretler boyunca ilgiyle karşılandı. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı, bol bol sohbet etti.

 

“VATANDAŞIMIZDAN GÜÇ ALIYORUZ”

Başkan Büyükakın, İzmit’teki ziyaretleri sırasında geçtiğimiz günlerde babası Nedim Serdar vefat eden Sinan Serdar’ı da unutmadı. İzmit’in köklü esnaflarından Sinan Serdar’a başsağlığı diledi. Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi çok önemsediklerini, bu sayede güç topladıklarını belirterek, “Şehrimizle ilgilenen, şehrimizin ihtiyaçları için dertlenen herkes aynı zamanda bizim çözüm ortağımız oluyor. Bu ziyaretlerde hem gönül bağlarımızı güçlendiriyor hem de bu anlamda vatandaşımızdan bilgi almış oluyoruz” dedi. Başkan Büyükakın’a ziyaretleri sırasında AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti.
(Ömer İLGEÇ)

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