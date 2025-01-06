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Büyükakın’ın konuşması İstanbul’da da ses getirdi

Marmara Denizi’nin korunabilmesi için önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın sözleri İstanbul’da gündem oldu.

Büyükakın'ın konuşması İstanbul'da da ses getirdi

06 Ocak 2025 Pazartesi 11:29

 “LÜTFEN HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın Marmara Denizi’nin korunabilmesi adına yaptığı açıklama İstanbul’da da ses getirdi. Bilindiği gibi Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni uyararak şöyle demişti: “Marmara ölüyor. Tedbir alınmaz, gereken yapılmazsa yine çok büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağız. Marmara Denizi’ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasyon deşarj oluyor. 4.5 milyon metreküpün yüzde 53’ü sadece ön arıtma ile deşarj ediliyor. Erdek Körfezi’nde müsilaj görüldü. 7 haftada İzmit’e geldi. Tedbirler alınmazsa, gerekenler yapılmazsa bütün Marmara’yı tekrar müsilaj problemi bekliyor. Marmara Denizi’nin tamamının korunabilmesi için Marmara Denizi’ne sınırı olan bütün belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. İstanbul’da acilen 4 tane arıtma tesisi yapılması lazım. Beş yıl geçti 1 tane arıtma tesisi yapılmadı. (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) Yok bana yer vermediler, yok para vermediler, onu yapmadılar, bunu yapmadılar diyerek zaman kaybettiler. Böyle bir dünya yok. Bakın bu bir politik tartışma meselesi değil. Bu bir Milli mesele. Kocaeli’deki bütün arıtma tesisleri çalışıyor. Kanalizasyon suyu bir damla denize gitmiyor. Apaçık, alnım ak bir şekilde söylüyorum. Körfez kirlenmesin diye, 23 tane arıtma tesisi çalıştırıyoruz. 23 arıtma tesisinin sadece yıllık elektrik maliyeti 700 milyon lira. Bu 700 milyon lira ile biz de popülizm yapabilirdik. Lütfen herkes aklını başına alsın. Biz temizliyoruz, İstanbul kirletmeye devam ediyor. Bizim yaptığımız çalışmaların anlamı kalmıyor. Biz burada temizlemeye devam edelim ama, siz de orada kirletmeyi durdurun.”

 

EKREM İMAMOĞLU’NU UYARDI

Büyükakın’ın bu açıklamasını AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili AV.Murat Türkyılmaz da gündemine aldı. Sosyal medya hesabından Büyükakın’ın açıklamalarını paylaşan Türkyılmaz, “Tahir Büyükakın başkanımızın uyarılarını dikkate alın ve o temelini atmamak için tören yaptığınız arıtma tesislerini yeniden gözden geçiriniz” diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.
(Ömer İLGEÇ)

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