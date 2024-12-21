Büyükgöz: Gebze değerleriyle bir model şehir

2024 Çoban Mustafa Paşa Yılı kapsamında GKM’de düzenlenen ‘Bir Menzil Kasabasından Tarih Kültür ve Sanayi Kentine’ Gebze panelinin ev sahibi Başkan Büyükgöz, “Gebze tarihe, tarıma, hayvancılığa, sanayi üretimine, bilişime, turizme birer kimlik sunuyor. Gebze’miz bu tür değerleriyle tam bir model şehir olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 2024 Çoban Mustafa Paşa Yılı kapsamında ‘Bir Menzil Kasabasından Tarih Kültür ve Sanayi Kentine’ Gebze Paneli Gebze Kültür Merkezi büyük salonunda gerçekleştirildi. Panele ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

PANELE GENİŞ KATILIM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Kadir Pektaş, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Öğretim Görevlisi Murat Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı Gebze panelinin açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sevgili genç kardeşlerim; yaşadığımız kentte ne gibi değerler var, hangi değerlere sahibiz onları bilmemiz tanımamız lazım. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, MAM, TÜSSİDE, GTÜ günümüz bilişim ve inavasyon konusuyla alakalı değerlerimiz.

TARİHİN BİR PARÇASIYIZ

Ancak Gebze olarak tarihin bir parçasıyız aynı zamanda. Türkiye’de entegre 3-4 tane külliye var. Bunlardan bir tanesi de Gebze’mizdeki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi. Anadolu’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da Anadolu’ya nüfus hareketlerinde Gebze hep dinlenme, konaklama istasyonu olmuş. O nedenle menzil demek, dinlenme güzergahı, istasyonu demek.

GEBZE BİR MODEL ŞEHİR

Böylesine önemli bir tarihi değere, yapıya sahibiz. Fatih’in vefat ettiği otağı Gebze’de, tarihte Roma’ya kafa tutan komutan Hanibal’ın mezarı da Gebze’de. Böylesine güçlü tarihi destinasyon noktaları var Gebze’de. Sanayi kenti vasfının yanı sıra güçlü bir tarih dokusuna sahip kültür kenti olduğunu geleceğimizin teminatı gençlerimize de yeterince tanıtmalıyız. Gebze’de tarihin yanı sıra tarım şehri. Gebze’de 3 bin tane sera var, buralarda tarım üretimi devam ediyor. Gebze bu tür değerleriyle tam bir model şehir olarak öne çıkıyor. Tarihe, tarıma, hayvancılığa, sanayi üretimine, bilişime, turizme birer kimlik sunuyor. Gelin bugün bu önemli programda Çoban Mustafa Paşa’yı enine boyuna kıymetli hocalarımızdan dinleyelim.

GENÇLER YARINLARIMIZ

Yarınlarımız size emanet gençler. Katılımınızdan ötürü tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise; Gebze’nin en önemli tarihi değeri olan Çoban Mustafa Paşa’nın gelecek kuşaklara aktarılması, anlatılmasına katkı sunacak panele emek ve katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)