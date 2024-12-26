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Büyükşehir A Takımı 7/24 her yerde

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, İzmit Batı Terminali’ndeki istinat duvarının kırılan korkuluklarına anında müdahale etti

Büyükşehir A Takımı 7/24 her yerde

26 Aralık 2024 Perşembe 11:06

 Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, İzmit Batı Terminali’ndeki istinat duvarının kırılan korkuluklarını hızlıca müdahale ederek yeniledi. Böylelikle olası kazaların da önüne geçilmiş oldu.

 

ANINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin, hızlı ve ekonomik bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren A Takımı; hızlı, pratik ve hayata dokunan çalışmalarıyla vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.

 

ÖNLEM ALINDI, MÜDAHALE EDİLDİ

İzmit Batı Terminali’nde istinat duvarının üzerindeki demir korkulukların kırıldığı ve tehlike oluşturduğu ihbarını alan A Takımı ekipleri, hemen harekete geçti. Tam donanımlı ATK araçla kısa sürede Batı Terminali’ne gelen ekipler, önce çalışma alanında güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler daha sonra ise güzergahtan geçen bir aracın çarpması nedeniyle zarar gören korkuluğa müdahale etti. A Takımı ekipleri, kırılan ve kullanılamaz durumda olan korkuluğu yeniledi, deforme olanlarının da bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek güçlendirdi. Yapılan çalışmayla olası bir kazanın önüne geçilmiş oldu. Ekipler, kentin acil ihtiyaçlarının daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanması amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
(Ömer İLGEÇ)

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