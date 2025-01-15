Büyükşehir Bando Takımı’ndan “Efsane” konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Cumhuriyet Bulvarı’nda muhteşem bir konsere imza attı. “Efsane Şarkılar” konseriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

HAFIZALARA KAZINAN ESERLER SESLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, kentin sosyal ve kültürel hayatına renk katan performanslar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Bando Takımı, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda “Efsane Şarkılar”dan oluşan, keyifli bir konsere imza attı. Konserde, “Tükeneceğiz”, “Sevda”, “İstanbul İstanbul Olalı” ve “Duydum ki Unutmuşsun” gibi hafızalara kazınan eserler seslendirildi. Vatandaşlar, bando takımının enerjik performansına eşlik ederek hem şarkılarla coştu hem de günlük hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaştı. Bu konser, Cumhuriyet Bulvarı’nda buluşan dinleyiciler için hem bir mola hem de keyif dolu bir anı oldu.

(Ömer İLGEÇ)