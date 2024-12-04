Büyükşehir binlerce kişinin hayatına dokundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli STK’larını ve “İstihdamda Ben De Varım” projesine destek veren özel sektör temsilcilerini düzenlediği kahvaltı programla bir araya getirdi. Maide Restoran’da düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, Kocaeli İş Kurumu Yetkilisi İlhami Çelik, STK başkanları ve Kocaeli’nde yer alan 10 özel sektör firmasının temsilcileri katıldı. Programda ayrıca Büyükşehir’in engellilere özel en kapsamlı projesi olan İzmit ve Gebze Engelsiz Yaşam Merkezlerinin ayrıntılı tanıtımı yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR PROJE DAHA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak düzenlediği kahvaltı programına katılım yoğun oldu. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Türkiye’ye örnek olması planlanan ve Kocaeli’nde bir eşi dahi bulunmayan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ve yapımı devam eden Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ayrıntılı tanıtımını yaptı. Ardıç konuşmasında, bu merkezlerde özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılacağını, bununla birlikte sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da bu merkezlerde yürütüleceğini söyledi.

ENGELLİ İSTİHDAMINA DESTEK VEREN 10 FİRMAYA PLAKET

Programda Engelsiz Yaşam Merkezlerinin tanıtımından sonra Kocaeli’nde “İstihdamda Ben De Varım” projesine destek veren ve engelli istihdamı sağlayan firmalara plaket verildi. Programda Ford Otomotiv, Brisa Bridgestone Sabancı, Hyundai Assan Otomotiv, Türkiye Petrol Rafineleri, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri, Yıldız Entegre Ağaç, Çolakoğlu Metalurji, Özka Lastik ve Kauçuk, Ülker Bisküvi Sanayi, Uzer Makine ve Kalıp şirketleri plaket alırken, programın ardından engelli STK dernek başkanları ve temsilcileri İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.

DONANIMLI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay, bayan soyunma ve duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası bulunuyor. Tesiste ayrıca mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı ile bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ile bir adet çocuk oyun alanı yer alıyor.

(Ömer İLGEÇ)