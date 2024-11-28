Büyükşehir, Çayırova’da bozulan yolları onarıyor

Gerçekleştirdiği ulaşım çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmaların olduğu Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Geçit, Harman, Huzur, Gümüş ve Hasret sokaklarında yol onarım ve yapım çalışması gerçekleştiriyor.





BOZULAN YOLLAR YENİLENİYOR