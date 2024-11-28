banner1100
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Çayırova’da bozulan yolları onarıyor

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmaların olduğu Çayırova ilçesindeki birçok sokakta yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor

Büyükşehir, Çayırova'da bozulan yolları onarıyor

28 Kasım 2024 Perşembe 10:59

 Gerçekleştirdiği ulaşım çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmaların olduğu Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Geçit, Harman, Huzur, Gümüş ve Hasret sokaklarında yol onarım ve yapım çalışması gerçekleştiriyor. 

BOZULAN YOLLAR YENİLENİYOR
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Geçit Sokakta 214 ton, Harman Sokakta ise 184 ton asfalt onarım çalışmaları devam ediyor. Yine Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 220 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bulunan Gümüş Sokağa 724 ton binder asfalt ve bin 552 ton PMT serimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ise Hasret Sokağın 550 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki kısmında bin 206 ton binder asfalt ve 2 bin 587 ton PMT serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca Huzur Sokakta 105 ton asfalt serilerek yol onarımı yapılacak.  
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti sürüyor Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti sürüyor
Çayırova’da vezneler hafta sonu açık Çayırova’da vezneler hafta sonu açık
Kocaeli’de üst geçitler turuncuya büründü Kocaeli’de üst geçitler turuncuya büründü
Parklardaki ve trafolardaki duvar yazıları siliniyor Parklardaki ve trafolardaki duvar yazıları siliniyor
Gebze’de Vezneler hafta sonu açık Gebze’de Vezneler hafta sonu açık
"Yarının güzel dünyasını siz inşa edeceksiniz"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fırtınada uçan çatılar için hasar tespiti...
Körfez Belediyesi, hafta sonu şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle hasar gören yapılarda hasar tespit çalışmalarını...

Haberi Oku