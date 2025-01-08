Büyükşehir, gönüllere dokunuyor

Büyükşehir, “Gönül Kazan” projesiyle evde yalnız yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan kişilere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği “Gönül Kazan” projesiyle gönüllere dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, evinde yemek yapabilecek durumda olmayan Rüveyda Tutuş’a “Gönül Kazan” projesiyle destek olundu.

TUTUŞ ÇİFTİNE YARDIM ELİ

Kandıra Yassıbağ köyünde ikamet eden ve rahatsızlığı sebebiyle yemek yapamayacak durumda olan 84 yaşındaki Rüveyda Tutuş, yaşadığı durumu köy muhtarına bildirerek destek istedi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sunduğu hizmetlerle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılığa bağlı duyma güçlüğü yaşayan Hasan Tutuş ile geçirdiği ameliyat sonrası baş dönmesi yaşayan Rüveyda Tutuş çiftine yardım elini uzattı. Haftanın üç günü sıcak yemek desteği alan Tutuş çifti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yaşadığı olayı anlatan ve ardından Büyükşehir’e teşekkür eden Rüveyda Tutuş, “Merdivenlerden inerken düştüm ve kafamı taşa çarptım. Başımda üç dikiş var. Bu sebeple sokakta yürürken bile başım dönüyor ve düşüyorum. Dizimde platin de var, zorlanıyorum. Yemek yapamayacağımı anladım. Köy muhtarına ‘başım dönüyor, evde tencere kaynamıyor’ diyerek destek talebimi ilettim. Ardından ilgili yetkililer bize ulaştı ve sıcak yemek hizmeti almaya başladım. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“TAHİR OĞLUMA DUACIYIM”

“Tahir oğlum bize yemek gönderdi” diyerek mutluluğunu dile getiren Rüveyda Teyze, “Benim ineğim yok ama evimde sütüm ve yoğurdum var. Allah razı olsun Büyükşehir’den. Tahir oğluma duacıyım. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)