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Büyükşehir hizmette sınır tanımıyor

Büyükşehir, sosyal yardım dayanışma hizmetleri kapsamında özellikle kış aylarında kalacak yeri olmayan vatandaşlar için tüm imkanları seferber ediyor

Büyükşehir hizmette sınır tanımıyor

20 Aralık 2024 Cuma 10:39

 Büyükşehir Belediyesi; kalacak yeri olmayan, yalnız yaşayan ya da Barınma Merkezi’nde kalmak istemeyen vatandaşlar için Gündüz Bakımevi’nde sıcak yemek ile öz bakım desteği sunuyor.

 

SICAK YEMEK İLE ÖZ BAKIM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kalacak yeri ve kimsesi olmayan vatandaşlar için sıcak yemek imkânı sunmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen hizmet kapsamında çok sayıda vatandaşa hizmet veriliyor. Çoğunlukla kalacak yeri ve evi olmayan, yalnız yaşayan, ailesi olmayan ya da Barınma Merkezi’nde kalmak istemeyen vatandaşlar için Büyükşehir Gündüz Bakımevi’nde sıcak yemek ile öz bakım desteği sunuluyor.

 

BÜYÜKŞEHİR ÇARESİZ BIRAKMIYOR

Büyükşehir, kış aylarında da gidecek yeri olmayan vatandaşları çaresiz bırakmıyor. İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi’nde yaşamlarını sokaklarda sürdüren vatandaşlar için gündüz iki öğün yemek, gerekli hijyen maddelerinin temini, çamaşırlarının yıkanması, acil olarak ihtiyaç duyulan elbiselerin karşılanması, gerekli danışmanlık hizmetleri, kişilerin sosyal ekonomik ve ailevi durumlarının takibi sağlanıyor.

 

GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE YOK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme Barınma ve Konaklama Merkezi’nde kalmak istemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Gündüz Bakımevi’nde haftanın 7 günü öğlen saat 12.00 ve akşam 17.00 saatleri aralığında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için banyo, berber, çamaşır yıkama- kurutma imkânı da sunuluyor. Bununla birlikte ayrıca psikolojik danışmanlık desteği de veriliyor. Bu hizmetlerden yaralanmak isteyen vatandaşlar kimlik bilgileriyle başvuru yapabiliyor. Uzman personelin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda uygunluk durumuna göre bireyin kaydı gerçekleştiriliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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