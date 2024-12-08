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Büyükşehir istihdamda engel tanımıyor

Büyükşehir, “İstihdamda Ben de Varım” projesiyle iş arayan engelli vatandaşlar ile işverenleri buluşturuyor

Büyükşehir istihdamda engel tanımıyor

08 Aralık 2024 Pazar 12:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Daha önce sürdürülebilir engelli istihdamına katkı sunmak amacıyla mülakat teknikleri, görgü kuralları gibi çeşitli eğitimler veren Büyükşehir, iş arama sürecinde olan vatandaşlar ile işveren firma ISS’ı bir araya getirdi. 15 Kasım’da gerçekleşen mülakatı başarıyla geçen Recep Karaca bir süre sonra işbaşı yaptı.

 

BÜYÜKŞEHİR SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Çalışmak isteyen ancak iş bulmakta zorlanan engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İstihdamda Ben de Varım” projesiyle iş imkânı buluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, işveren ve engelli vatandaş arasında köprü vazifesi görüyor.  Mülakat sürecinden işe girişe kadar her türlü sürecin Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edildiği proje, çalışma hayatında ‘engelleri’ kaldırmayı amaçlıyor.

 

“YETER Kİ İŞ OLSUN”

Bir önceki işinden kapanma gerekçesiyle çıkarılan ve beş kişilik bir ailenin geçimini sağlayan Recep Karaca 2 aydır iş arıyordu. Büyükşehir’den gelen telefonla katıldığı mülakatta, “Elimden her iş gelir, yarın gel deseler gelirim” diyen Karaca, başarılı geçen mülakatın ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde işe başladı.

 

MÜLAKAT SONRASI 10 GÜNDE İŞ BAŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işveren firma ISS ile engelli vatandaşları bir araya getiriyor. Başarılı mülakat süreci geçiren vatandaşlar Şehir Hastanesi’nde işe başladı. Mülakattan 10 gün sonra işe girişi yapılan Recep Karaca, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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