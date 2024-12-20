Büyükşehir, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’i anacak

20 Aralık 2024 Cuma 10:39
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88. yıldönümünde düzenleyeceği konserle anacak. “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu konser, 23 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00’da SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilecek. Konserde; Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirecek. Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar yansıtılacak. Anma programına katılmak isteyen vatandaşlar; 0262 3221874/2447 numaralı telefondan LCV yaptırabilecek.
(Ömer İLGEÇ)
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