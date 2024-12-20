Büyükşehir, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’i anacak Büyükşehir tarafından gerçekleştirilecek “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirecek

20 Aralık 2024 Cuma 10:39