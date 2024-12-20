banner1106
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’i anacak

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilecek “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu konserde ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirecek

Büyükşehir, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif'i anacak

20 Aralık 2024 Cuma 10:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88. yıldönümünde düzenleyeceği konserle anacak.  “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu konser, 23 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00’da SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilecek. Konserde; Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirecek. Dinleti boyunca müzikle eş zamanlı olarak Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, yaşadığı dönem ve şiirlerini anlatan görsel sunumlar yansıtılacak. Anma programına katılmak isteyen vatandaşlar; 0262 3221874/2447 numaralı telefondan LCV yaptırabilecek.
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sarıkamış Şehitleri Ankara’da Anılacak Sarıkamış Şehitleri Ankara’da Anılacak
Gençler doğal kozmetik ürünleri yaptı Gençler doğal kozmetik ürünleri yaptı
Büyükşehir hizmette sınır tanımıyor Büyükşehir hizmette sınır tanımıyor
Portal Vinç Kiralama Portal Vinç Kiralama
Markalar İçin Sosyal Medya Analitiği - Verileri Anlama ve Doğru Yorumlama Markalar İçin Sosyal Medya Analitiği - Verileri...
Yılbaşında işletmeler 03.30'a kadar açık olacak Yılbaşında işletmeler 03.30'a kadar açık olacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sarıkamış Şehitleri Ankara’da Anılacak
Sarıkamış Harekatı’ndan Harşit Savunması’na, Kafkas Cephesi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz

Haberi Oku