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Büyükşehir patili dostlara sahip çıkıyor

Çayırova’da yaralı halde bulunan yavru kedi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda tedavi edildi

Büyükşehir patili dostlara sahip çıkıyor

11 Aralık 2024 Çarşamba 10:55

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onların her türlü sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda ilçe belediye ekipleri tarafından Çayırova’da bulunan ve 5 aylık olduğu düşünülen yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na getirildi. Minik kediye ilk yapılan muayene ve radyolojik görüntüleme sonrası arka bacağında kırık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanılan minik kedi sağlığına kavuştu.

 

ADI ‘PORTAKAL’ OLDU

Kurulduğu günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası sahipsiz hayvanlara umut olmaya devam ediyor. Kocaeli’de yaşayan can dostlarımıza emanet gözüyle bakan Büyükşehir, travma sonrası getirilen ve arka bacağında kırık meydana geldiği düşünülen minik yavru kediye kucak açtı. Şimdiden ekiplerin gözdesi olan kediye sağlık ekipleri tarafından ‘portakal’ ismi verildi.

 

PATİLİK MUTLU SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Cerrahi operasyonlardan beslenmeye kadar can dostların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası 170 dönümlük geniş bir arazide hizmet veriyor.
(Ömer İLGEÇ)

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