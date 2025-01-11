Büyükşehir yaptı: Gebze Hali, çok güzel oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze bölgesindeki esnaflar için yapılan “Batı Sebze Meyve Hali”nin tanıtımı, Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle yapıldı. Esnaflar, Başkan Büyükakın’a böylesi şık ve modern bina için teşekkürlerini sundu.

MODERN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine kazandırdığı, 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânların yer aldığı “Batı Sebze Meyve Hali” hizmet vermeye başladı. Gebze bölgesine modern ve kaliteli bir şekilde hizmet verecek olan hal binasının tanıtım programı da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIM SAĞLADI

Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti ve diğer siyasi parti ilçe başkanları, Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, esnaflar, protokol ve basın mensupları katıldı. Programın sonunda hal esnafı ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, programa katılan basın mensuplarının da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

“İNSANIN İÇİ AÇILIYOR GERÇEKTEN”

Batı Sebze Meyve Hali’nin bölge için öneminden bahseden Başkan Büyükakın açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İşte bu mekanlar, bu güzellikler aslında bize farkında olmadığımız çeşitli boyutlardan da katkı sağlıyor. İnsanın içi açılıyor gerçekten. Şimdi diğer taraftaki yeri hepimiz biliyoruz. O günkü şartlarda yapanlardan Allah razı olsun. Bir kere taş taş üzerine koyana teşekkür etmek lazım. O zamanki şartlarda onlar öyle elverişliymiş. Onlar yapılmış ama bugün orası bizim işimizi görmüyor. Çünkü Türkiye her geçen gün gelişiyor. Bu şartlarda devam etmek istiyorsanız yeni yeni şeyler yapmanız lazım. Bu mekan güzel oldu.

“ESNAFIMIZIN DA GÖRÜŞÜNÜ ALDIK”

Şimdi burada 34 tane dükkan var. Her dükkanın önüne iki tane tır yanaşması mümkün. Mekan ferah, tavanlar yüksek. Özellikle yaz aylarında bu tür projeleri hazırlarken bizim ana çerçevemiz, kullanıcısıyla beraber tasarlamaya çalışıyoruz. Çünkü kullanıcısına sormadığınızda, kendi kafanıza göre iş yaptığınızda orada bir şeyler eksik oldu. Burayı tasarlarken biz buradaki arkadaşlara sorduk. Nasıl olsun, ne lazım onlar söylediler. Yani burası inşa edilirken esnafımızın da görüşünü aldık.

“MEZBAHA İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Gebze bölgesi için hem bir hayvan satış noktası hem de mezbaha inşa etmeyi düşünüyoruz. Batı yakasında Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası’nı kapsayacak hizmetler anlamında bütün bunları düşünüyoruz. Bu bölgedeki bütün kesimleri halledecek bir mezbaha tasarlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya herkes kesiyor, hallediyor. Hayır arkadaş, kesimle ilgili güvenliği sağlamadıktan sonra nerede ne kesti adam? Bu zinciri takip edemedikten sonra aslında bizim de ne yediğimizin garantisi yok. Biz ne kadar iyi sistem kurarsak, devletler ya da devletin organları sistem kurdukça devlet olurlar. Sistem kuramayan devlet olmaz. Burası işte o devletin gücünü gösteren göstergelerinden bir tanesi. Burada bir sistem var. Buranın gireni belli, çıkanı belli. Her birinin kaydı var.”

“STANDARTLARI YÜKSEK BİR MEKAN”

Böylesi değerli bir eseri Gebze bölgesine kazandırdığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “O standartları düşük, konforu düşük mekandan böyle konforlu, standartları yüksek bir mekana gelerek burada çoluğuna çocuğuna helal lokma götürecek esnafımıza ben şimdiden hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZA GÜZEL BİR ALAN HAZIRLANMIŞ”

Protokol konuşmaları kapsamında söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ben de esnaf olarak esnafımızın devamlı yanında bulunan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir fiziki mekan sağlamış esnafımıza. Rabbim sizlerle daha yeni helal kazanç nasip etsin inşallah diye de dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEYE DEĞER KATAN BİR ESER”

Gebze bölgesine çok kıymetli bir eser kazandırdıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Şahsen içeriden ve dışarıdan bir baktım, içerisinde buradaki çalışanlar için de yaşam alanları oluşturulmuş. Daha detaylı bir yapı oluşturulmuş. Yani icraat bu. İşte eser budur. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı kendisinden Allah razı olsun” dedi. Bölgeye değer katan bir eser olduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bölgemize değer katan bu hizmeti, bu projeyi ilçemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ALLAH BİR DEĞİL, BİN KERE RAZI OLSUN”

Gebze bölgesine güzel bir eser kazandırdığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, “Sayın başkanım, hiçbir zaman kendisinin yanına gittiğimiz zaman kapısından bizi geri çevirmemiş, elinden gelen bütün her şeyi belediye olarak bize sunmuştur. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Arkadaşlarımın duaları yeter. Başkanımız sanayiciyi düşünüyor, esnafı düşünüyor, köylüyü düşünüyor” ifadelerini kullandı.

GEBZE BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1983 yılından beri Gebze’de hizmet veren ve fiziki şartların yetersiz olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelen sebze ve meyve halini tüm Gebze bölgesine hizmet verecek modern bir komplekse taşıdı. 2 Ocak itibariyle kapılarını esnaf ve vatandaşa açan hal binası, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte oldu.

ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir’in Gebze bölgesine kazandırdığı modern hal binası 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânları ile dikkat çekiyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası, modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile esnaf ve vatandaştan tam not aldı.

25 BİN M2 KULLANIM ALANINA SAHİP

Büyükşehir, şehircilik ve tesisleşme noktasında Kocaeli’ne kazandırdığı dev tesislerden birini daha hizmete sundu. Gebze’de şehrin nüfus ve fiziki gelişimi düşünüldüğünde hem konum hem de kapasite olarak ihtiyaca yeterince cevap veremeyen sebze ve meyve hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan yeni modern tesise taşındı. 25 bin metrekare kullanım alanına sahip modern sebze ve meyve hali, eski haline göre yaklaşık dört katı büyüklüğünde. Tesiste 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan ve sandık deposu bulunuyor.

(Ömer İLGEÇ)