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Büyükşehir, yaşamı kolaylaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayata Tutun” projesi sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin evlerindeki yaşamları kolaylaşıyor

Büyükşehir, yaşamı kolaylaştırıyor

23 Aralık 2024 Pazartesi 16:03

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Hayata Tutun” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor.

 

OLASI EV KAZALARI ÖNLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayata Tutun” projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin hayatı kolaylaşıyor. Proje kapsamında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki A Takımı ekiplerince yaşlı ve engelli vatandaşların evlerindeki; banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile yaşlanma sürecine bağlı günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilirken, olası ev kazalarının da önlenmesi amaçlanıyor.

 

PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPILIYOR

2020’de başlayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan “Hayata Tutun” projesi kapsamında, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatları zorlaşan 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler için pek çok çalışma gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla aynı zamanda olası ev kazalarının da önüne geçilmiş oluyor.

 

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Yaşlı ve engelli vatandaşlar, yaşamlarını kolaylaştıran hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak destek talebinde bulunabiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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